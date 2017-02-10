Мертвый младенец найден в снегу в Петербурге, идет проверка

Санкт-Петербург, , 16:25 — REGNUM Органы Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу проводят доследственную проверку по факту обнаружения мертвого тела новорожденного ребенка в лесополосе на севере Петербурга.

Страшную находку обнаружила днем 10 февраля гулявшая с собакой женщина. Тело младенца мужского поля было найдено ею в снегу напротив дома 54 по Камышовой улице в Приморском районе города.

«Проводится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти ребенка, выполняются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», — сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.