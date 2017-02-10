Полиция Сиднея изъяла крупную партию кокаина и метамфетамина

Канберра, , 16:19 — REGNUM Правоохранительные органы Австралии провели серию рейдов в Сиднее и изъяли партию кокаина и метамфетамина на общую сумму около $5 млн, сообщает 10 февраля Australian Associated Press.

В результате нескольких спецопераций в Сиднее полиция изъяла около 15 килограмм кокаина, 15 тыс. 500 таблеток метамфетамина, более 13 килограмм кристаллического метамфетамина и около 3 килограмм порошка неизвестного происхождения. Также сотрудники полиции обнаружили шесть пистолетов и патроны к ним. 30-летний житель Сиднея был задержан.

Напомним, рейды прошли 8 и 9 февраля в западном районе Сиднея.

Несколько дней назад пограничная служба Австралии совместно с таможенной службой Новой Зеландии перехватили самую крупную партию кокаина за всю историю борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Австралии.

Размер обнаруженной партии составил почти 1 тыс. 400 килограмм кокаина. Контрабанда находилась на борту яхты. Задержанным грозит пожизненное заключение.

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