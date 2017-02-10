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На Ямале 75-летнего пенсионера будут судить за развращение малолетней

Происшествия
Суды ЯНАО продолжают рассматривать «педофильские дела». За минувшую неделю их было три

Салехард, 10 февраля 2017, 16:11 — REGNUM  На Ямале 75-летний пенсионер пойдет под суд за растление восьмилетней внучки приятеля. Ему предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР по ЯНАО.

Следствием установлено, что в ноябре 2016 года в городе Тарко-Сале пожилой мужчина совместно с приятием изрядно употребил спиртные напитки. После чего совершил действия сексуального характера в отношении 8-летней внучки хозяина квартиры. Девочка о произошедшем рассказала своей матери, которая подала заявление в полицию.

В ходе предварительного следствия были проведены очные ставки, криминалистические экспертизы, в том числе психиатрическая в отношении обвиняемого. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

На этой неделе за развратные действия без применения насилия был осужден на пять лет и три месяца колонии строгого режима 25-летний житель ямальского города Губкинский. Следствием и судом установлено, что 4 сентября 2016 года в вечернее время он на улице окликнул 14-летнюю девочку и совершил в отношении нее развратные действия без применения насилия. В ходе установления личности развратника, был выявлен еще один аналогичный эпизод в отношении другой несовершеннолетней.

И как ранее сообщало ИА REGNUM, в суд на этой неделе направлено дело мужчины из Пуровского района ЯНАО, который подозревается в побоях и совершении развратных действий в отношении малолетней падчерицы. Девочка изначально поставила в известность о происходящем свою мать и бабушку, но взрослые женщины несколько месяцев скрывали эту информацию. И лишь после жестокого избиения дочери мать обратилась в правоохранительные органы и позволила девочке рассказать о домогательствах отчима. Но когда было возбуждено уголовное дело в отношении обвиняемого, мать стала уговаривать девочку отказаться от первоначальных показаний. Оказывая противодействие следствию, мать вывезла ребенка в Татарию и поместила в социальный приют, поясняя, что не может справиться с ее воспитанием. После чего вернулась к мужу.

Читайте ранее в этом сюжете: Ямал: за жалобы на побои и разврат — в приют

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