Смерть заключённого: в курганской колонии «масса нарушений»

Курган, , 15:46 — REGNUM В Курганской области следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти осужденного в тюремной больнице. Региональная прокуратура, проверив обстоятельства гибели заключенного, вынесла начальнику ИК-1 представление — три должностных лица были привлечены к ответственности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, с июля 2016 года по январь 2017 года сотрудники исправительной колонии № 1 и ЛИУ-3 не обеспечили надлежащую медицинскую помощь 24-летнему заключенному Руслану Сайфутдинову, страдавшему хроническим эрозивным гастритом и хроническим дуоденитом. В итоге 7 января он умер в стационаре больницы ФСИН. Срок его заключения истекал 18 января. Уголовное дело возбуждено в связи со смертью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, по части 2 статьи 109 УК РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР по Курганской области.

Прокуратура установила, что администрацией ИК-1 не соблюдалась законность в части постоянного надзора за осужденными, охраны их здоровья. Не в полной мере обеспечиваются порядок отбывания наказания, требования режима, не организована воспитательная работа с осужденными, работа по выявлению, предупреждению и раскрытию готовящихся и совершаемых в исправительных учреждениях преступлений и нарушений порядка отбывания наказания. Также вскрыт факт утери работником ИК-1 ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении.

В связи с выявленными нарушениями спецпрокурором в адрес начальника ИК-1 было внесено представление. По результатам его рассмотрения три должностных лица были привлечены к ответственности.

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