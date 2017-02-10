Полковник МВД РФ задержан на границе с Белоруссией за мошенничество
Ранее он занимал пост старшего оперуполномоченного по особо важным делам 17-го отдела («Запад») РУСБ ГУСБ МВД России
Санкт-Петербург, 10 февраля 2017, 15:27 — REGNUM На границе с Белоруссией задержан полковник полиции из подразделения главного управления собственной безопасности МВД Виталий Федосов, сообщает пресс-служба петербургского управления СКР.
Федосов задержан 9 февраля по делу о мошенничестве. Ранее он занимал пост старшего оперуполномоченного по особо важным делам 17-го отдела («Запад») РУСБ ГУСБ МВД России, курирующего работу всех региональных управлений ГУ МВД на территории СЗФО.
В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ранее Федосов был объявлен в федеральный розыск.
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