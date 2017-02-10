В Самарской области ждут большого половодья: вода поднимется выше нормы

Свободный объем снежного покрова в Куйбышевском водохранилище в три раза больше прошлогоднего — 20,8 куб. км (в 2016-м — 7,3 куб. км)

Самара, , 14:53 — REGNUM По предварительным данным, учитывая гидрометеорологические условия прошедшего осенне-зимнего сезона, на реках Самарской области уровни воды ожидаются выше нормы, возможно подтопление населенных пунктов. Об этом сообщил начальник ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Адар Мингазов, передает ИА REGNUM.

На заседани областной межведомственной противопаводковой комиссии Адар Мингазов сделал предварительный прогноз весеннего паводка. По его словам, осеннее увлажнение почвы в 2016 году было в пределах от 67−80% до 142−161% от нормы. По данным наблюдательной сети на 31 января 2017 года запасы воды в снеге в бассейнах рек изменялись от 74−102% до 107−155% от нормы. Высота снежного покрова в среднем по области составила 54 см. Глубина промерзания почвы в среднем равняется 49 см, при норме на конец января 70 см.

Водность рек в основном выше нормы и выше значений прошлого года, контстатировал он. На 31 января 2017 года запас воды в снежном покрове по всему Волжско-Камскому каскаду (до Жигулевской ГЭС) составил 105 мм-122% нормы. Продолжается сработка Куйбышевского водохранилища. По состоянию на 7 февраля свободный объем составляет 20,8 куб. км (в 2016 году — 7,3 куб. км).

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, для проведения противопаводковых мероприятий в регионе создана достаточная группировка сил и средств: личного состава 6620 человек, 993 единицы автомобильной техники, специальной — 421 единица, инженерной — 194, планируется привлечение семи единиц техники для воздушной разведки, организована работа по информированию населения о складывающейся обстановке. Создан запас материальных ресурсов.

По данным филиала ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро» — «Жигулевская ГЭС», в период пропуска паводка в работе будут находиться 18 гидроагрегатов. Между администрациями Тольятти, Жигулевск и филиалом «Жигулевская ГЭС» заключены соглашения о порядке взаимодействия и информирования в период паводка. Опасных дефектов гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования, ограничивающих пропуск паводковых вод, а также размывов в зоне крепления дна отводящих каналов ГЭС и водосливной плотины нет. Несанкционированные застройки в охранной зоне гидротехнических сооружений ГЭС в нижнем бьефе отсутствуют.

Глава регионального Минсельхоза Александр Ларионов заверил, что муниципальные районы осуществляют подготовку к прохождению весеннего половодья 2017 года, в том числе обследование ГТС, расчистку береговых полос, при необходимости сработку прудов и водохранилищ до отметок, обеспечивающих безопасный пропуск паводка.

ФГБУ"Пpиволжское УГМС» рекомендовано при необходимости выставить дополнительные гидрологические посты на реках, где прогнозируется повышение уровня воды до критических отметок и возможно подтопление населенных пунктов.

«По предварительным оценкам, объем половодья может составить около 212 кубических километров по Волго-Камскому каскаду. За все время существования каскада объемы весеннего половодья свыше 200 кубокилометров имели место трижды. В 1966 году — 210 кубокилометров. В 79-м году — 208 кубокилометров. В 94-м — 203 кубокилометра. При этом в 1979 и 1994 годах большая часть притока пришлась именно в Куйбышевское водохранлище, приводит комментарий начальника ГУ МЧС России по Самарской области Олега Бойко ТРК «Терра»

По словам Бойко, запасы воды в снежных массах по области достигают 155% от нормы. Почва промерзла в среднем по региону почти на полметра, в то время как в прошлом году было на 18 сантиметров меньше. Значительную часть половодья могут принять водохранилища, уровень которых сейчас ниже, чем год назад. В каждом муниципалитете созданы противопаводковые комиссии, предусмотрены средства для минимизации негативных последствий.

Окончательный прогноз по масштабам половодья гидрометцентр подготовит к началу марта, но уже сейчас идут работы по мониторингу состояния гидротехнических сооружений региона и организации реагирования всех необходимых сил и средств.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрия Иванова, в 2016 году половодье в регионе развивалось по благополучному сценарию. В апреле 2016 года наблюдается рост уровней воды на реках Большой и Малый Кинель, Самара, Сок, Большой Черемшан, Чагра на 10 — 70 см в сутки.

Врио руководителя ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"Айдар Мингазов констатировал, что реки в 2016 году вскрылись в основном с 20 марта по 2 апреля, что на 4−10 дней раньше срока. В целом в 2016 году паводок на территории области проходил спокойно, но выше значений 2015 года.

5 мая 2016 года начальник ГУ МЧС региона Олег Бойко констатировал, что Куйбышевское водохранилище достигло максимального уровня наполнения, существует угроза подтопления жилых домов в Куйбышевском районе в Самаре, Кинеле, Новокуйбышевске, Волжском районе, а также двух объектов энергетики и одного объекта ЖКХ — с учетом возможного волнового нагона.

5 мая 2016 года уровень воды у Тольятти составил 53,3 мБС (выше нормы на 129 см), в реке Самаре — 32,8 мБС (выше нормы на 140 см).

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