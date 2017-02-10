В аэропорту Стамбула самолет столкнулся с автобусом
Причины ЧП выясняются
Стамбул, Турция, 10 февраля 2017, 14:43 — REGNUM В Турции самолет авиакомпании Turkish Airlines столкнулся с автобусом, перевозившим пассажиров, сообщает портал Airlive.
Инцидент произошел в аэропорту Ататюрска в Стамбуле. Самолет, прибывший из города Газиантеп (Турция), врезался в автобус, который вез пассажиров другого рейса к терминалу аэропорта.
В результате столкновения на самолете осталась вмятина, пострадавших нет. Причины ЧП выясняются.
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