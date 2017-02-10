В аэропорту Стамбула самолет столкнулся с автобусом

Стамбул, Турция, , 14:43 — REGNUM В Турции самолет авиакомпании Turkish Airlines столкнулся с автобусом, перевозившим пассажиров, сообщает портал Airlive.

Инцидент произошел в аэропорту Ататюрска в Стамбуле. Самолет, прибывший из города Газиантеп (Турция), врезался в автобус, который вез пассажиров другого рейса к терминалу аэропорта.

В результате столкновения на самолете осталась вмятина, пострадавших нет. Причины ЧП выясняются.