Инцидент со скорой: тамбовские власти провели проверку

Тамбов, , 14:36 — REGNUM



Тамбовские власти провели проверку по факту оказания скорой медицинской помощи жительнице города Тамбова. ИА REGNUM публикует заявление Управления здравоохранения Тамбовской области (текст).

Управлением здравоохранения области проведена служебная проверка, в ходе которой прослушаны все аудиозаписи разговоров диспетчеров скорой медицинской помощи с гр. Суворовым, являющимся мужем Т.Суворовой. Установлено, что первый звонок поступил от гр. Суворова 04.02.2017 в 15:00, где он спрашивал совета у медработника скорой помощи по поводу приёма лекарственных препаратов в связи с повышенным артериальным давлением у жены. В этот же день через 3 часа гр. Суворов повторно обращался за консультацией для уточнения лекарственной терапии. Медработник дал рекомендации и посоветовал вызвать врача на дом.

05.02.2017 в 09:34 гр. Суворов вызвал скорую медицинскую помощь к своей жене по поводу ухудшения состояния. Вызов был обслужен через 10 минут. Т. Суворову транспортировали на госпитализацию в областную клиническую больницу, где ей в этот же день проведена коронарография, которая показала тотальное поражение 3-х коронарных артерий. Лечение проводилось в течение последующих 1,5 суток, но, учитывая обширное поражение коронарных артерий, прогноз изначально был неблагоприятным.

Таким образом, проверка показала, что медицинская помощь оказана своевременно, в полном объёме.

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