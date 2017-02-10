Суд оштрафовал стритрейсершу Багдасарян еще на 10 тыс. рублей

В 2017 году в суд поступили материалы по 32 административным делам в отношении девушки

Москва, , 14:30 — REGNUM Москвичка Мара Багдасарян, известная своим участием в уличных гонках, оштрафована на 10 тыс. рублей за то, что не оплатила ранее назначенные штрафы в установленный срок. Такое решение принято мировым судьей района Аэропорт, передает 10 февраля радиостанция Business FM.

На судебном заседании 23-летней Багдасарян не было, девушка представила ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствие. Судья, рассмотревший административное дело, учел отягчающие и смягчающие вину обстоятельства и назначил Маре Багдасарян наказание в виде административного штрафа, пояснил пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.

Отмечается, что в 2017 году в суд поступили материалы по 32 административным делам в отношении Багдасарян, касающиеся неуплаты штрафов за нарушение ПДД в установленный срок. Слушание дел будет происходить до 9 марта, следующее заседание состоится 14 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Маре Багдасарян, одной из участниц скандальных «гонок» на Gelandewagen, было назначено 24 дня административного ареста, 595 часов обязательных работ, и несколько штрафов на сумму 183 тыс. рублей. В наступившем году девушка провела под арестом 15 суток за то, что уклонялась от исполнения обязательных работ.

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