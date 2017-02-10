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Из-за схода снежных лавин за месяц в Таджикистане погибли 13 человек

Происшествия
В январе в этой среднеазиатской стране сошли 244 лавины
Сход лавины
Иллюстрация: Alpinist.biz
Сход лавины

Душанбе, 10 февраля 2017, 14:23 — REGNUM  За последние пять лет в Таджикистане зафиксировано 603 стихийных бедствия, повлекшие смерть 127 граждан. Размер ущерба составил более $6 млн (свыше 354 млн рублей). Только за январь 2017 года в стране сошли 244 лавины, в результате чего погибли 13 человек. Такие данные озвучил президент Эмомали Рахмон на заседании госкомиссии по чрезвычайным ситуациям сегодня, 10 февраля.

«В Рушанском, Шугнанском, Ишкашимском и Рошткалинском районах ГБА (Горно-Бадахшанской автономной области) сошли 152 лавины, 22 лавины сошли в районах Лахш, Сангвор, Таджикабад, Рашт, Нурабад и городе Рогуне. В Варзобском районе зарегистрировано 70 лавин», — уточнил глава государства.

Он распорядился создать запасы топлива во всех регионах страны и держать специальную технику в полной готовности, разработать план профилактических мероприятий по чрезвычайным ситуациям, организовать график круглосуточного дежурства в опасных регионах и до сезона потепления изучить состояние ледников.

Соответствующим ведомствам поручено решить вопрос с переселением жителей опасных районов и с привлечением международных партнеров к ликвидации последствий стихийных бедствий в Таджикистане.

Кроме того, таджикский лидер потребовал провести подготовку к весне, с наступлением которой повышается вероятность новых ударов стихии: в опасных регионах усилить берегоукрепительные работы с привлечением местного населения и обеспечить для этого необходимое количество техники, топлива и продуктов питания.

Напомним, что с начала 2017 года пик схода снежных масс в Таджикистане пришелся на конец января. Из-за лавин дважды перекрывались автомобильные трассы, в том числе дорога, соединяющая центр страны с северными и восточными регионами.

За помощью к мировому сообществу обратилось и внешнеполитическое ведомство Таджикистана, опубликовав соответствующее заявление на своем официальном сайте.

«Спасательные и профилактические мероприятия требуют огромных финансовых средств. В первую очередь требуется соответствующая техника и оборудование, строительные материалы, горюче-смазочные материалы, продовольственные товары, медикаменты и медицинское оборудование, строительство галерей, лавино‑ и селезащитных сооружений, а также проведение берегоукрепительных мероприятий», — пишет МИД страны.

Читайте ранее в этом сюжете: «Одна за одной». В Таджикистане на автотрассы снова сходят снежные лавины

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