Возбуждено дело по факту падения девочки в лестничный пролет в Петербурге

Ребенок упал с пятого этажа в лестничный пролет

Санкт-Петербург, , 14:13 — REGNUM Следственные органы СКР по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту падения двухлетней девочки в лестничный пролет в подъезде дома на Пушкинской улице в центре Петербурга. Вечером 9 февраля девочка была госпитализирована в Детскую больницу №19 им. Раухфуса в тяжелом состоянии.

По данным следствия, находясь на площадке 5-го этажа в доме 16 по Пушкинской улице девочка облокотилась на ограждения перил, которые отломились. Ребенок упал на лестничный пролет 4-го этажа, получив тяжелые травмы.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пп. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). За это преступление может быть назначено наказание до шести лет лишения свободы.

«В настоящее время проводится большой объем следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

В свою очередь прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга сообщила о начале прокурорской проверки по этому случаю.

«По результатам тщательной проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц и приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», — пообещали в городской прокуратуре Петербурга.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», во время ЧП мама ребенка открывала дверь квартиры. Девочка находится в больнице с кататравмой, открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, переломом лобной кости, гематомами мягких тканей лица.