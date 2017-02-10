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Грядущее половодье в Марий Эл может стать одним из самых высоких за 20 лет

Происшествия
Согласно прогнозу Росгидромета в первом квартале 2017 года приток воды в большинстве водохранилищ на Волге и Каме ожидается на 20-60% больше нормы
Константин Трутовский. В половодье. ранее 1893 Константин Трутовский. В половодье. ранее 1893

Йошкар-Ола, 10 февраля 2017, 13:51 — REGNUM  Предстоящее половодье может стать одним из самых высоких в Марий Эл за все время существования Волжско-Камского каскада водохранилищ. По состоянию на 10 января текущего года, снегопады в республике превысили климатическую норму в 1,5−2 раза, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики со ссылкой на руководителя Департамента экологической безопасности, природопользования и защиты населения региона Андрея Казеева.

Он отметил, что половодье — 2017 может стать таким, как бывает раз в 20 лет. «Складывающаяся гидрометеорологическая обстановка вызывает опасения: ранняя и устойчивая зима без значительных оттепелей. Это ведет к значительному накоплению запасов воды в снеге и половодью, которое может стать одним из наиболее высоких за время существования каскада, превышающим по объему 200 куб. км. Об этом говорят и теоретические расчеты. По предварительным оценкам объем половодья может составить около 212 куб. км.», — пояснил Казеев.

Половодья с объемом более 200 куб. км зафиксированы в 1966 году — 210 куб. км; в 1979 году — 208 куб. км и в 1994 году — 203 куб. км.

В свою очередь заместитель руководителя Верхне-Волжского бассейнового водного управления — начальник отдела водных ресурсов по Марий Эл Александр Обухов информировал, что снегопады достигли максимума с 1999 года, превысив норму на 32%. При этом в феврале-марте запасы воды в снеге могут увеличиться.

Обухов подчеркнул, что предупредить негативные последствия половодья возможно за счет регулирования режимов работы водохранилищ.

При этом Казеев заверил, что к паводку проводится всесторонняя подготовка. Всего на территории Марий Эл эксплуатируется 189 гидротехнических сооружений водохозяйственного комплекса. Водохранилища опорожнены до зимнего уровня, водосбросные сооружения очищены от мусора, составлены акты готовности ГТС к работе в осенне-зимний период, созданы резервы материальных и финансовых средств, разработаны планы мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод, которые необходимо откорректировать и утвердить на заседаниях районных противопаводковых комиссий.

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