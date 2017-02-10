Пятница, 10 Февраля 2017 года
15:05:59 МСК

Главу поселения на Дону махинации с землей подвели под статью

Происшествия
Чиновнику грозит до семи лет тюрьмы

Ростов-на-Дону, 10 февраля 2017, 13:50 — REGNUM  

В Ростовской области снова выявлен факт махинаций с землей. На этот раз прокурорская проверка указала на причастность к этому главы Елизаветинского сельского поселения. Как сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре, заведено дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Инспекция выявила, что чиновник сам изготовил и подписал фиктивные выкопировки из генплана муниципалитета на шесть земельных участков, согласно которым наделы находятся в границах хуторов Обуховка и Дугино. Эту территорию площадью 207 гектаров планировалось застроить жилыми домами, но решения о переводе земли из категории земель сельскохозяйственного назначения принято не было.

Как уточнили в надзорном ведомстве, эта земля расположена на территории природного парка «Донской», который является особо охраняемой природной зоной и объектом общенационального достояния.

Если вина главы Елизаветинского сельского поселения будет доказана, то он может провести за решёткой до семи лет.

Также по теме: Ростовская область: махинации с землей стоили чиновнице свободы

Ростовская область: дело двух чиновников Цимлянска рассмотрит суд

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе экс-главе и депутату Лакедемоновского сельского поселения Татьяне Мироновой был вынесен приговор. За махинации с землей она проведет в тюрьме 3,6 года. Миронова в течение семи лет раздала приятелям 23,4 тыс. квадратных метров земли.

В прошлом году уголовное дело было заведено в отношении главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского. Причиной уголовного преследования стали земельные участки, расположенные в левобережной зоне донской столицы. Экс-чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Незаконное строительство и самозахваты земель
Главное сегодня
NB!
10.02.17
Киев собирается стрелять из «Буков» у берегов Крыма
КиевУкраина Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
10.02.17
Главврач без диплома? В Северной Осетии возмущены назначением Минздрава
ВладикавказРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
10.02.17
Военный Донбасс: На передовой затишье. ДНР готовится к боям за Дебальцево
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
10.02.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: бег Баку по замкнутому кругу
БакуАзербайджан Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
10.02.17
Песков прокомментировал инцидент с гибелью турецких военных в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
10.02.17
Российских танков в Донбассе нет — Песков
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
10.02.17
Савченко вновь назвала Порошенко врагом народа Украины
КиевУкраина Дело Савченко Политика
NB!
10.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMИ снова грядут веерные отключения электричества: обзор энергетики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
10.02.17
Мэрия Екатеринбурга выделит миллионы на поиски причин грязи в городе
ЕкатеринбургРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
10.02.17
Повышение пенсионного возраста: риски последствий
Ханты-МансийскРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
10.02.17
Глава Крыма против празднования Дня святого Валентина в школах
СимферопольРоссия День святого Валентина Культура
NB!
10.02.17
Госдума приняла закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
10.02.17
Жириновский предложил избирать в Госдуму только москвичей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
10.02.17
«В России освобождается рынок под порошковое молоко»
МоскваРоссия Проблемы молочной отрасли Общество
NB!
10.02.17
71% граждан РФ против упрощения получения виз для мигрантов из стран СНГ
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
10.02.17
В ГД зовут Фуркада в Музей войны 1812 года, чтобы он узнал характер русских
МоскваРоссия Биатлон Спорт
NB!
10.02.17
Максим ИсаевГотов ли Североатлантический альянс к войне? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 10 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Турпоток из Китая в Россию за год вырос на 41%
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
10.02.17
Фуркад наехал на лыжню Логинова из-за «обостренного чувства справедливости»
ВенаАвстрия Допинговые скандалы Спорт
NB!
10.02.17
Немецкий телеканал: Москва посылает в ЕС шпионов под видом мигрантов
БерлинГермания Информационная война против России Политика
NB!
10.02.17
«Австралийские казаки играют все большую роль в русской диаспоре»
ЧитаРоссия Казачество Политика
ещё главное