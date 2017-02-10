Главу поселения на Дону махинации с землей подвели под статью

Ростов-на-Дону, , 13:50 — REGNUM

В Ростовской области снова выявлен факт махинаций с землей. На этот раз прокурорская проверка указала на причастность к этому главы Елизаветинского сельского поселения. Как сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре, заведено дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Инспекция выявила, что чиновник сам изготовил и подписал фиктивные выкопировки из генплана муниципалитета на шесть земельных участков, согласно которым наделы находятся в границах хуторов Обуховка и Дугино. Эту территорию площадью 207 гектаров планировалось застроить жилыми домами, но решения о переводе земли из категории земель сельскохозяйственного назначения принято не было.

Как уточнили в надзорном ведомстве, эта земля расположена на территории природного парка «Донской», который является особо охраняемой природной зоной и объектом общенационального достояния.

Если вина главы Елизаветинского сельского поселения будет доказана, то он может провести за решёткой до семи лет.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе экс-главе и депутату Лакедемоновского сельского поселения Татьяне Мироновой был вынесен приговор. За махинации с землей она проведет в тюрьме 3,6 года. Миронова в течение семи лет раздала приятелям 23,4 тыс. квадратных метров земли.

В прошлом году уголовное дело было заведено в отношении главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского. Причиной уголовного преследования стали земельные участки, расположенные в левобережной зоне донской столицы. Экс-чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий.