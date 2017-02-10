В администрации свердловской Верхней Салды пожаловались на обыски

Верхняя Салда, Свердловская область, , 13:54 — REGNUM На Среднем Урале в мэрии Верхней Салды пожаловались на проведение сотрудниками правоохранительных органов обысков в административном здании. В распространённом заявлении говорится о намерении требовать разъяснений по фактам досмотра сотрудников мэрии и затянувшегося до позднего времени опроса заместителя главы администрации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам пресс-секретаря сити-менеджера Верхней Салды Владимира Мальцева, обыски прошли ещё 3 февраля. Он подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов зашли в административное здание и проводили досмотр личных вещей выходящих из мэрии работников, а также провели выемку документов из нескольких отделов администрации. Владимир Мальцев отметил, что при этом не было предъявлено ни постановления прокуратуры или руководства МВД, ни решения суда. По словам пресс-секретаря, ему неизвестны причины обысков, но есть претензии к форме их проведения.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области также на данный момент не комментируют, с чем именно связаны обыски в мэрии Верхней Салды.

«Все мы живём в демократическом государстве, и любой человек, и чиновники не исключение, имеют полное право обжаловать действия или бездействия любых правоохранительных органов в вышестоящей инстанции, надзорном ведомстве, которым является прокуратура, или в судебных инстанциях. По этому поводу совсем недавно высказался наш президент. Он сказал, что не следует устраивать шоу из подобного рода мероприятий, связанных с обысками и всевозможными проверками до момента наступления истины в суде. Более подробно в интересах следствия рассказывать, в чем подозревают чиновников, пока преждевременно. Главное для органов внутренних дел в этой ситуации не раструбить на весь мир, что сыщики туда несколько раз приходили с целью осмотра служебных помещений и изъятий документов, в надежде, что те как раз и прольют свет по нужным вопросам. Главное для силовиков — чтобы наступила неотвратимость наказания, если сведения о нарушениях закона подтвердятся. «Послание чиновников» в адрес СМИ со стороны выглядит, как говорится в старинной известной поговорке, — «на воре шапка горит», — прокомментировал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

В свою очередь, по информации ряда местных изданий, обыски в мэрии Верхней Салды могут быть связаны с возможными хищениями средств выделенных на строительство участка дороги по улице Энгельса. Речь идёт об 11 миллионах бюджетных средств. Также предполагается, что обыски в мэрии связаны с обысками, которые прошли также на прошлой неделе в одном из МУПов Верхней Салды, сообщает издание «Ведомости Урал».