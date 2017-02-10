В резиденции главы Латвии рухнула люстра

В настоящее время специалисты выясняют причины происшествия

Рига, , 13:31 — REGNUM Большая люстра, не представляющая исторической ценности, рухнула 8 февраля в вестибюле Рижского замка в Латвии, где расположена официальная резиденция главы республики Раймондса Вейониса. Об этом сообщает в пятницу, 10 февраля, Вести.Ru.

«В официальной резиденции главы Латвийской республики, когда президент Раймондс Вейонис принимал почетных гостей — президентов Германии Йохима Гаука, Литвы Далю Грибаускайте и Эстонии Керсти Кальюлайд — рухнула люстра», — говорится в сообщении.

Управляющее зданием латвийское предприятие «Государственная недвижимая собственность» отмечает, что в результате ЧП никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют причины происшествия.