В Краснодарском крае возбуждено дело в отношении вице-губернатора — СМИ
Дело возбуждено по статье «Превышение полномочий представителем органа власти» на основании материалов регионального главка ФСБ РФ
Краснодар, 10 февраля 2017, 12:41 — REGNUM В Краснодарском крае правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении вице-губернатора края Юрия Гриценко, пишет газета «Ведомости».
Дело возбуждено по статье «Превышение полномочий представителем органа власти» на основании материалов регионального главка ФСБ РФ.
В качестве меры пресечения суд избрал чиновнику подписку о невыезде. По предварительным данным, причиной дела стала возможная причастность Гриценко, курирующего строительную сферу, к хищению выделенных на строительство перинатального центра в Сочи средств.
Официального подтверждений этой информации пока нет.
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