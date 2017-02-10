В Краснодарском крае возбуждено дело в отношении вице-губернатора — СМИ

Дело возбуждено по статье «Превышение полномочий представителем органа власти» на основании материалов регионального главка ФСБ РФ

Краснодар, , 12:41 — REGNUM В Краснодарском крае правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении вице-губернатора края Юрия Гриценко, пишет газета «Ведомости».

Дело возбуждено по статье «Превышение полномочий представителем органа власти» на основании материалов регионального главка ФСБ РФ.

В качестве меры пресечения суд избрал чиновнику подписку о невыезде. По предварительным данным, причиной дела стала возможная причастность Гриценко, курирующего строительную сферу, к хищению выделенных на строительство перинатального центра в Сочи средств.

Официального подтверждений этой информации пока нет.