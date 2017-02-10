Ректор образовательного учреждения в Мурманске предстанет перед судом

Обвиняемый задолжал своим подчинённым зарплату в размере более 600 тысяч рублей

Мурманск, , 12:37 — REGNUM

Руководитель частного образовательного учреждения в Мурманске предстанет перед судом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Мурманской области, ректор «Международного института бизнес-образования» Сергей Панков обвиняется в невыплате заработной платы.

«Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, — отметили в ведомстве. — Следствием установлено, что обвиняемый, имея реальную возможность, умышленно не выплачивал заработную плату 8 работникам института, в результате чего образовалась задолженность на сумму не менее 617 тысяч рублей».

По данным прокуратуры, в ходе предварительного следствия обвиняемый частично возместил ущерб, причинённый преступлением, на сумму 300 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело в отношении Панкова направлено в Октябрьский районный суд Мурманска для рассмотрения по существу.

Напомним, на 1 января 2017 года суммарная задолженность по заработной плате в Мурманской области составила 111,8 миллионов рублей, по сравнению с 1 декабря 2016 года она уменьшилась на 19,7 миллионов.

Как сообщало ИА REGNUM, уменьшение объёма задолженности связано с погашением долгов в филиале «СУ № 316» и обособленном подразделении филиала «Управление механизации и автотранспорта № 321» ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России» в городе Североморске.

Читайте ранее в этом сюжете: На 20 млн сократился долг по зарплате в Мурманской области