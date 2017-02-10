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По всей строгости: Волгоградца осудили за угрозу взорвать квартиры соседей

Происшествия
За решеткой неудачный шутник проведет 9 месяцев
Суд
Иллюстрация: Rrnews.ru
Суд

Волгоград, 10 февраля 2017, 12:27 — REGNUM  В Волгограде перед правосудием предстал шутник-минер. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 10 февраля, свою непричастность к преступлению террористического характера 36-летний местный житель доказать не пытался, полностью признав вину в содеянном.

Ответить по всей строгости закона Василию Харченко, который уже ранее был судим, пришлось за неудачную шутку о готовящемся взрыве. В дежурную часть мужчина позвонил в ноябре прошлого года. Стражам порядка он сообщил, что собирается совершить подрыв квартиры своих соседей.

Прибывшие на место ЧП спасатели и стражи порядка взрывного устройства не нашли, зато обнаружили шутника, который на был пьян.

Теперь в местах лишения свободы волгоградцу предстоит провести 9 месяцев. Причем отбывать наказание, по решению Краснооктябрьского районного суда, он будет в исправительной колонии строгого режима. Под стражу лжеминёра взяли прямо в зале суда.

Напомним, к реальному сроку заключения в декабре прошлого года был приговорен еще один местных житель. 35-летний мужчина и ранее уже имел проблемы с законом. Преступление он совершил также в состоянии алкогольного опьянения. Рано утром 12 сентября он сообщил охраннику одной из автозаправочных станций в Центральном районе Волгограда о готовящемся взрыве. Полиция информацию проверила, но она не подтвердилась. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма подозреваемый был приговорен к году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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