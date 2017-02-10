В районе Чехова на трассе М-2 столкнулись порядка 20 машин — видео

Шесть ДТП произошли на участке с 77-го по 79-й километр автодороги «Крым»

Чехов, Московская область, , 12:25 — REGNUM В Московской области на Симферопольском шоссе произошло массовое ДТП, пострадали два человека, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В районе Чехова столкнулись порядка 20 автомобилей, шесть ДТП произошли на участке с 77-го по 79-й километр автодороги «Крым».

Очевидцы насчитали на месте ДТП от 11 до 19 автомобилей. В ГИБДД радиостанции сообщили, что столкнулись три автомобиля, в этом ДТП есть пострадавшие. Остальные аварии — мелкие.

Машины столкнулись в низине, где на дороге был гололед, образовалась серьезная пробка. По предварительным данным, виновником ДТП стал белый Land Rover.