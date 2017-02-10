СКР начал проверку после гибели на пожаре трёх москвичей-инвалидов

Москва, , 12:25 — REGNUM После гибели на пожаре трёх москвичей начата следственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Москве.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по факту пожара, в результате которого погибло три человека», — сообщили в пресс-службе.

Трупы двух женщин и одного мужчины были обнаружены в ходе тушения пожара, который начался в ночь на 10 февраля в квартире дома по Путевому проезду. Рассматривается несколько версий ЧП.

Погибшие москвичи — люди с ограниченными возможностями, уточняет РЕН ТВ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время этого пожара удалось спасти 15 человек. Пламя охватило третий этаж девятиэтажного дома. Площадь поражения огнём составила восемь квадратных метров.

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