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Названы вероятные причины «самоубийства» китообразных в Новой Зеландии

Происшествия
Есть мнение, что млекопитающие дезориентированы геомагнитным полем

Веллингтон, 10 февраля 2017, 11:39 — REGNUM  Массовую гибель дельфинов в Новой Зеландии можно объяснить влиянием геомагнитных бурь, которые дезориентируют животных в пространстве, сообщает Science Daily.

Уточняется, что по мнению учёных из NASA, из-за аномалий солнечной активности у дельфинов может «сбиваться внутренний компас». Также учёные полагают, что китообразных может дезориентировать аппаратура, используемая человеком для исследования морских глубин.

Комментируя сообщения о массовой гибели китообразных, телеведущий Николай Дроздов высказал мнение, что причина — в загрязнении морской воды, передаёт RT.

«Это всегда связано с загрязнением. Люди всё больше вредят экологии, в частности морской, поэтому такая реакция животных очевидна», — сказал учёный.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько часов назад на берег Южного острова Новой Зеландии выбросились 416 китообразных. Их нашли на отдалённой косе Фэйрвелл на Южном острове.

Люди поспешили на помощь дельфинам: началась масштабная спасательная операция. Тем не менее, около 70% животных уже погибли.

Читайте ранее в этом сюжете: Спасение китов в Новой Зеландии: Волонтеры образовали у берега живую цепь

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Массовая гибель диких животных
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