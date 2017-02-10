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В Оренбурге водитель выгнала двух детей, перепутавших маршрут, на мороз

Происшествия
В соцсетях появилась информация, вызвавшая большой резонанс и обсуждения. На транспортном предприятии проводится проверка

Оренбург, 10 февраля 2017, 11:32 — REGNUM  В Оренбурге водитель троллейбуса выгнала двух детей на мороз. «Сегодня (8 февраля — прим. ИА REGNUM) «девушка», будучи водителем троллейбуса 207 по 7 маршруту выгнала двух малолетних детей на конечной остановке, в мороз, только из-за того, что они перепутали маршрут!!! Стыдно, что такие работают в общественном транспорте!», сообщил в соцсети пользователь (орфография и пунктуация сохранены), передает корреспондент ИА REGNUM.

Информация вызвала бурное и противоречивое обсуждение. Интернет-сообщество возмутилось поведением водителя, другие бросились в его защиту, а третьи задались вопросом — почему двое детей, одному из которых примерно три года, были без присмотра родителей.

Припомнили и прогремевший на всю страну скандал в Екатеринбурге, когда в отношении кондуктора, выгнавшего ребенка на мороз, возбудили уголовное дело.

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Стоит отметить, что на территории Оренбуржья властвует аномально холодная погода. Постановлением главы областного центра в Оренбурге 9 февраля введен режим повышенной готовности в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с сильными морозами.

В муниципальном казенном предприятии «Оренбургский городской пассажирский транспорт» начали проводить проверку. Экипаж, который высадил детей, ушел на выходные, сообщает региональный портал orenday.ru.

«И водителям, и кондукторам строго запрещено высаживать детей на мороз! Пусть даже они безбилетные. Поэтому случай, конечно, вопиющий. И оставлять просто так это никто не собирается. Водитель и кондуктор 207 троллейбуса будут опрошены 11 февраля, как только у них закончатся выходные. Они обязательно напишут объяснительные. И тогда станет ясно, что же явилось причиной поступка. Окончательное решение примет дисциплинарная комиссия», — сказал заместитель директора по эксплуатации МКП «ОГПТ» Владимир Титев.

Как сообщает телеканал «Регион», водителю троллейбуса 34 года, в депо она работает уже восемь лет. Своих детей пока не имеет. Как поясняют в городской администрации, подобный инцидент первый. С женщиной проведут беседу, чтобы узнать ее версию случившегося и выяснить причину такого поступка.

Добавим, высадка детей без билета из общественного транспорта на улицу станет административным правонарушением. Минтранспорта РФ работает над тем, чтобы законодательно установить штрафы за подобные действия.

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