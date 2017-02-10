В Брянске вскрылось систематическое получение взяток медэкспертами

Брянск, , 11:29 — REGNUM В Брянске в отношении врачей, которые работали в комиссии медико-социальной экспертизы, возбуждено девять уголовных дел о получении взяток. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Брянской области, три члена комиссии по присвоению инвалидности задержаны.

По версии следствия, с октября по декабрь 2016 года врачи брали взятки за установление группы инвалидности. Двое из задержанных попались с поличным — при получении 25 тысяч рублей. Позже была задержана начальница бюро социальной экспертизы.

«По девяти эпизодам преступной деятельности общая сумма взяток превысила 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом в СКР не исключают, что эпизодов в деле может быть еще больше, поэтому просят всех, кто сталкивался с этими врачами и давал взятки, сообщить об этом.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Брянской области завели 10 уголовных дел на четырех сотрудников ДПС. Следствие считает, что с 25 декабря 2016 года по 7 января 2017 года сотрудники ДПС предлагали нарушителям «договориться». В разных случаях полицейские получали от двух до 55 тысяч рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: На четырех брянских полицейских завели 10 дел о взятках