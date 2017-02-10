Пятница, 10 Февраля 2017 года
12:05:35 МСК

В Брянске вскрылось систематическое получение взяток медэкспертами

Происшествия
В отношении врачей возбуждено 9 уголовных дел
Жанры
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Жанры

Брянск, 10 февраля 2017, 11:29 — REGNUM  В Брянске в отношении врачей, которые работали в комиссии медико-социальной экспертизы, возбуждено девять уголовных дел о получении взяток. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Брянской области, три члена комиссии по присвоению инвалидности задержаны.

По версии следствия, с октября по декабрь 2016 года врачи брали взятки за установление группы инвалидности. Двое из задержанных попались с поличным — при получении 25 тысяч рублей. Позже была задержана начальница бюро социальной экспертизы.

«По девяти эпизодам преступной деятельности общая сумма взяток превысила 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом в СКР не исключают, что эпизодов в деле может быть еще больше, поэтому просят всех, кто сталкивался с этими врачами и давал взятки, сообщить об этом.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Брянской области завели 10 уголовных дел на четырех сотрудников ДПС. Следствие считает, что с 25 декабря 2016 года по 7 января 2017 года сотрудники ДПС предлагали нарушителям «договориться». В разных случаях полицейские получали от двух до 55 тысяч рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: На четырех брянских полицейских завели 10 дел о взятках

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция
Главное сегодня
NB!
10.02.17
Глава Крыма против празднования Дня святого Валентина в школах
СимферопольРоссия День святого Валентина Культура
NB!
10.02.17
Госдума приняла закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
10.02.17
Орел: подрядчик «юбилейных» объектов попал под уголовное дело
ОрелРоссия Мошенничества Экономика
NB!
10.02.17
Жириновский предложил избирать в Госдуму только москвичей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
10.02.17
«В России освобождается рынок под порошковое молоко»
МоскваРоссия Проблемы молочной отрасли Общество
NB!
10.02.17
71% граждан РФ против упрощения получения виз для мигрантов из стран СНГ
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
10.02.17
Максим ИсаевГотов ли Североатлантический альянс к войне? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 10 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Вспышка бытового насилия в Екатеринбурге: правда или вымысел?
ЕкатеринбургРоссия Семейное насилие Общество
NB!
10.02.17
Турпоток из Китая в Россию за год вырос на 41%
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
10.02.17
Фуркад наехал на лыжню Логинова из-за «обостренного чувства справедливости»
ВенаАвстрия Допинговые скандалы Спорт
NB!
10.02.17
Немецкий телеканал: Москва посылает в ЕС шпионов под видом мигрантов
БерлинГермания Информационная война против России Политика
NB!
10.02.17
The Sun сообщила о «нерабочем состоянии» ударных АПЛ Великобритании
ЛондонВеликобритания Военно-морской флот Общество
NB!
10.02.17
Александр БеловСтратегия Трампа по борьбе с исламизмом настораживает экспертов – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
«Нефть ждет прогноз на будущее»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
10.02.17
«Рубль незначительно сдаст позиции»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
10.02.17
Тайна перевала Дятлова: трагедия 1959 года строго засекречена?
ИвдельСвердловская областьРоссия ЧП в горах Происшествия
NB!
10.02.17
Правительству Сирии объявила войну «новая» террористическая группировка
ДамаскСирия Война в Сирии Политика
NB!
10.02.17
Юрий БаранчикЧто ждёт Белоруссию в 2017 году
МинскБелоруссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
10.02.17
Дмитрий БуяновВ поисках чрева, породившего фашизм
АугсбургГермания REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
10.02.17
Леонид НерсисянВоенно-воздушные силы США: на пике могущества или на грани упадка?
ВашингтонСША Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
10.02.17
Госдума примет закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
ещё главное