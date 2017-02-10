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Кубань: Ураганный ветер натворил бед в Новороссийске

Происшествия
Размер причиненного стихией ущерба уточняется
Ураганный ветер
Иллюстрация: Admnvrsk.ru
Ураганный ветер

Новороссийск, Краснодарский край, 10 февраля 2017, 11:08 — REGNUM  По городу Новороссийску Краснодарского края прошелся ураган. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии 10 февраля, без разрушений не обошлось. Сильный ветер валил деревья, обрушил несколько щитов и рекламных конструкций. Имеются и другие незначительные повреждения: сорванные листы шифера, поваленные заборы из легких конструкций, оторванные дорожные знаки.

Под удар непогоды попал и детский сад № 65 по улице Героев. Здесь сорвало крышу веранды. На улице Робеспьера упал остановочный комплекс, а на федеральной автодороге Новороссийск — Кабардинка — перевернут грузовой автомобиль «ГАЗель». Обошлось без пострадавших.

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Непогода гуляла по городу Новороссийску в течение 8−10 февраля. Порывы северо-восточного ветра достигали 30 м/секунду, а температура воздуха упала до 5 градусов мороза.

«Уже с утра 8 февраля по настоящее время на территории города проводится мониторинг и обследование жилых домов и территорий, во всех пяти внутригородских районах и семи сельских округах работают 11 оперативных групп», — сообщили в мэрии города.

Масштабы последствий разгула стихии и размер причиненного ущерба уточняются.

В полной готовности находятся силы и средства Новороссийского городского звена РСЧС в составе 472 человек и 205 единиц техники, аварийные силы работают по устранению выявленных разрушений.

В мэрии заверили, что ситуация в муниципальном образовании находится под контролем, по распоряжению главы города веден режим «Повышенная готовность». Если ветер будет усиливаться, планируется ввести режим ЧС.

По прогнозам синоптиков, в Новороссийске 10 февраля ожидается сильный северо-восточный ветер 28−33 м/с, температура воздуха ниже минус 5 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный ураганный ветер обрушился на Новороссийск и в октябре прошлого года. Порывы ветра достигали 35−38 м/с, а высота волн на море — 1,5−2,5 метра. В связи с непогодой учащимся было рекомендовано остаться дома и не посещать школу.

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