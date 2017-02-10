Задержан бывший и.о. начальника отдела полиции Челябинска

Челябинск, , 10:35 — REGNUM В Челябинске задержан исполняющий обязанности начальника отдела полиции «Тракторозаводский» Евгений Мендель. Ему предъявлено обвинение в получении взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Следствие считает, что в 2016 году данный гражданин получил от местной жительницы взятку в размере 800 тыс. рублей. Взамен он обещал сообщать ей о готовящихся полицией проверках соблюдения запрета на проведение азартных игр.

Оперативное сопровождение по делу вели сотрудники регионального управления ФСБ России. Также в поимке полицейского принимало участие управление собственной безопасности областного главка МВД России.

Сейчас сотрудник задержан. Следствие будет настаивать на его аресте.

По данным полиции, в настоящее время сотрудник уволен по отрицательным мотивам.