В аэропорту Нью-Йорка у самолета загорелся двигатель Происшествия Двигатель загорелся, когда самолет готовился к взлету

Нью-Йорк, США, , 10:34 — REGNUM В США загорелся двигатель самолета авиакомпании Aerolineas Argentinas, готовившегося вылететь в Буэнос-Айрес (Аргентина), сообщает Life. Инцидент произошел в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Двигатель загорелся, когда самолет готовился к взлету. На место происшествия прибыли пожарные, они потушили самолет и откатили его со взлетно-посадочной полосы. Пострадавших нет, проводится осмотр воздушного судна.

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