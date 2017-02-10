В аэропорту Нью-Йорка у самолета загорелся двигатель
Двигатель загорелся, когда самолет готовился к взлету
Нью-Йорк, США, 10 февраля 2017, 10:34 — REGNUM В США загорелся двигатель самолета авиакомпании Aerolineas Argentinas, готовившегося вылететь в Буэнос-Айрес (Аргентина), сообщает Life.
Инцидент произошел в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Двигатель загорелся, когда самолет готовился к взлету.
На место происшествия прибыли пожарные, они потушили самолет и откатили его со взлетно-посадочной полосы. Пострадавших нет, проводится осмотр воздушного судна.
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