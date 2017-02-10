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Экс-главу филиала Продовольственного фонда Чувашии осудили за мошенничество

Происшествия
Согласно уголовному делу, было похищено 120 тонн пшеницы

Чебоксары, 10 февраля 2017, 10:32 — REGNUM  В Чувашии вынесен приговор по уголовному делу о хищении 120 тонн пшеницы со склада Цивильского хлебоприемного предприятия (филиал казенного унитарного предприятия «Продовольственный фонд Чувашской Республики»). Фигурантом дела о мошенничестве стал бывший руководитель Цивильского ХПП, который также являлся одним из учредителей сельхозкооператива, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Чувашии.

По данным ведомства, в декабре 2009 года, будучи директором Цивильского хлебоприемного предприятия, злоумышленник с использованием своего служебного положения заключил дополнительное соглашение с ЗАО «Вологдазернопродукт» о поставке пшеницы. Введя в заблуждение главу одного из крестьянско-фермерских хозяйств, он убедил его заключить с договор продфондом на временное заимствование 120 тонн пшеницы, говорится в релизе. Руководителю КФХ была выдана товарная накладная на отпуск зерна, которая по просьбе злоумышленника была передана ему.

«Имея на руках товарную накладную, злоумышленник похитил со склада Цивильского ХПП 100 тонн пшеницы, которую тот же день отгрузил «Вологдазернопродукту», — говорят в прокуратуре.

Согласно материалам уголовного дела, чтобы скрыть похищенное зерно, в бухгалтерию Цивильского ХПП была представлена заведомо подложная накладная на отпуск главе КФХ пшеницы с поддельной подписью руководителя хозяйства.

Всего было похищено 120 тонн пшеницы. Общая сумма причиненного главе крестьянско-фермерского хозяйства ущерба оценена в 368 тыс. рублей. Цивильский районный суд признал злоумышленника виновным в инкриминируемом ему преступлении (ч.3 ст.159 УК РФ — мошенничество с использованием служебного положения) и назначил 2 года лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, в начале декабря 2016 года директор казенного унитарного предприятия «Продовольственный фонд Чувашской Республики» Александр Федотов получил в Госсовете Чувашии должность заместителя председателя Комитета по бюджету, финансам и налогам. 8 февраля 2017 года он был освобождён от поста директора продфонда в связи с переходом на работу на профессиональную основу в региональный парламент.

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