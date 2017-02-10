За жителя Чечни, избитого полицейскими Северной Осетии, вступился омбудсмен

В Северной Осетии не сочли необходимым возбудить уголовное дело по факту правонарушения, совершенного сотрудниками полиции

Грозный, , 10:30 — REGNUM Чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев требует расследовать дело об избиении полицейскими Северной Осетии уроженца Чечни Магомеда Мусаева. Он обратился к прокурору РСО-Алания Владимиру Векшину с просьбой провести объективную проверку изложенных в заявлении избитого фактов и принять меры для возбуждения уголовного дела и привлечения виновных к уголовной ответственности.

В надзорном органе согласились с требованием уполномоченного по правам человека и признали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту избиения сотрудниками полиции уроженца Чеченской Республики необоснованным. Об этом ИА REGNUM 10 февраля сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного.

Материалы дела возвращены в следственный отдел по Моздокскому району СУ СК России для организации дополнительной проверки и принятия законных решений.

Напомним, в октябре 2016 года жителя Чечни Магомеда Мусаева избили, как он утверждает, три сотрудника полиции Северной Осетии Э. Гюльнезеров, А. Цечоев и Р. Джелиев. В больницу пострадавший был доставлен с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга средней степени тяжести, переломом костей черепа и ушибом мягких тканей лица.

Несмотря на такие серьезные травмы и информацию о том, что их причинили сотрудники полиции, в возбуждении уголовного дела было отказано. Следователь следственного отдела по Моздокскому району СУ СК России не усмотрел в действиях полицейских состава преступления.

С просьбой помочь защитить свои права Магомед Мусаев обратился к чеченскому омбудсмену.

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Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в Северной Осетии попали под следствие 10 сотрудников полиции, в том числе начальник отделения полиции города Владикавказа. Их подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью сотруднику Минсельхозпрода РСО-Алания Владимиру Цкаеву.

31 октября 2015 года его доставили в полицию по подозрению в совершении убийства. Однако уже ночью задержанного госпитализировали в реанимацию, где, не приходя в сознание, он скончался. Родные умершего считают, что, выбивая признательные показания, Цкаева забили до смерти.

По подозрению в превышении должностных полномочий были задержаны начальник отделения полиции и девять сотрудников отдела уголовного розыска отдела полиции МВД по городу Владикавказу. Позднее подал в отставку руководитель североосетинской полиции генерал-лейтенант Артур Ахметханов.