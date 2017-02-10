Пропавших в Краснодарском крае детей нашли живыми

«Пропавшие были обнаружены в селе Красногвардейском Республики Адыгея»

Майкоп, , 10:27 — REGNUM Двое подростков (брат и сестра), пропавших в Тбилисском районе Краснодарского края, обнаружили 9 февраля в селе Красногвардейском Республики Адыгея. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Краснодарскому краю.

«Пропавшие были обнаружены в селе Красногвардейском Республики Адыгея, — говорится в сообщении. — По предварительным данным, дети ушли из дома по причине ссоры с матерью и находились вместе с 27-летним знакомым».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13-летняя девочка-подросток и ее 15-летний брат бесследно исчезли 8 февраля из села Шереметьевского Тбилисского района Краснодарского края. В полицию о пропаже несовершеннолетних заявила их мать.

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