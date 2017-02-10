‍В Москве неизвестный угнал Porsche Carrera за 6 миллионов рублей

Москва, , 10:11 — REGNUM Полиция Москвы начала розыск похитителя автомобиля Porsche911 Carrera Turbo. Сумма ущерба составляет шесть миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Угнанная иномарка была припаркована у дома номер 7 по улице Гродненской. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января в Москве угнали автомобиль, принадлежащий атташе посольства Бангладеш в России. Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 находился на стоянке торгового центра возле Московской кольцевой автомобильной дороги.

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6 февраля в Москве с неохраняемой стоянки угнан автомобиль Toyota Land Cruiser. Материальный ущерб потерпевший оценил в 4,5 миллиона рублей.

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