Пропавшие на Кубани подростки найдены в Адыгее

Краснодар, , 10:07 — REGNUM Двое подростков, пропавших несколько дней назад в Краснодарском крае, найдены. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 10 февраля, их обнаружили накануне вечером на территории соседнего региона.

Пропавшие — 13-летняя В. и ее 15-летний брат С. — уехали в село Красногвардейское Республики Адыгея. По предварительным данным, дети ушли из дома после ссоры с матерью и находились вместе с 27-летним знакомым.

Как сообщало ИА REGNUM, о пропаже детей поздно вечером 8 февраля полицию сообщила мать подростков. По данным СКР, в этот день брат и сестра ушли из дома в селе Шереметьевском Тбилисского района, предварительно оставив родителям записку. В ней девочка сообщила о своем уходе и о том, что она будет скучать.

На поиски детей были брошены силы полиции, казаков и общественников. Всего в поисковых мероприятиях задействовали 120 человек. Стражи порядка осмотрели и проверили заброшенные здания, вокзалы, берега реки Кубань взлизи села, а также провели подворовой обход. После проведения доследственной проверки дознватели возбудили уголовное дело по п."а, в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).

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