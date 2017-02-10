Большегрузы в Северной Осетии снова остановились из-за непогоды в Грузии

Владикавказ, , 09:40 — REGNUM Военно-Грузинская дорога вновь перекрыта для проезда большегрузов. Проезд через пункт пропуска Верхний Ларс закрыт с 9:45 9 февраля до особого распоряжения. Как сообщили ИА REGNUM 10 февраля в пресс-службе регионального управления МЧС по Северной Осетии, такой режим на трассе введен в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией пограничной полиции Грузии.

Для водителей застрявших в дороге автомобилей организован пункт обогрева и питания на базе автомобиля ГАЗ-66 с кунгом. Здесь каждый желающий может выпить горячего чаю и погреться. На посту ДПС в пункте пропуска Верхний Ларс имеется гостиница на 30 мест и кафе для водителей. Также в 15 км от поста ГИБДД водителей принимает гостиница «Коммунальщик» на 50 койко-мест.

Как отмечают в МЧС, пока большого скопления автомобилей нет. Однако в связи с тем, что неблагоприятный прогноз по погоде сохраняется до 11 февраля, главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия рекомендует не пускаться в путь, не уточнив обстановку, складывающуюся на Военно-Грузинской дороге.

Как вариант водителям предлагают направляться в Грузию другими видами транспорта — на самолете или на паромной переправе до города Батуми. Также можно изменить маршрут и добраться к месту назначения через автомобильный пункт пропуска Яраг-Казмаляр (транзитом через Азербайджан).

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Военно-Грузинскую дорогу снова закрыли для большегрузов

Напомним, из-за погодных условий пропускной пункт в сторону Грузии работает с перебоями уже с ноября прошлого года. Так, последний раз движение по Военно-Грузинской дороге было закрыто для большегрузов и автобусов 26 января. В декабре машины, ожидая открытия трасс, простояли боле недели. За это время на ПП «Верхний Ларс» скопилоь более 500 автомобилей.