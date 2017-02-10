В Петербурге опровергли факт взрыва при пожаре в автопарке

При возгорании автобуса никто не пострадал

Санкт-Петербург, , 09:39 — REGNUM В автобусном парке №7 в Московском районе Санкт-Петербурга в ночь на 10 февраля сгорел автобус. Предприятие «Пассажиравтотранс», которому принадлежит автобусный парк, опровергло слухи о взрыве.

Как сообщили сегодня в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре в автопарке на Кубинской улице поступило в 04:40 на телефон «01». Загорелся городской автобус.

В 04:50 на место пожара прибыло первое пожарное подразделение. Уже в 05:21 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. В борьбе с огнем участвовали 24 спасателя и 6 единиц техники.

Как уточнили в СПб ГУП «Пассажиравтотранс», возгорание автобуса произошло в 04:20. На предприятии подтвердили отсутствие пострадавших в инциденте.

«Появившаяся в СМИ информация о якобы имевшем месте взрыве в автопарке не соответствует действительности», — подчеркнули в пресс-службе «Пассажиравтотранса».

Причины ЧП установит специальная комиссия.