На острове Бали 12 человек погибли из-за оползней

Ливни на Бали продолжатся до конца недели

Денпасар, Индонезия, , 09:38 — REGNUM На острове Бали 12 человек стали жертвами оползней, сошедшими на три деревни, сообщает Reuters.

Среди погибших — годовалый ребенок. Причиной оползней стали ливневые дожди, прошедшие внад центральной частью острова.

Пострадали пять человек, из них трое находятся в тяжелом состоянии, сообщает национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) Индонезии.

Ливни на Бали продолжатся до конца недели. Власти острова не исключают новых оползней.