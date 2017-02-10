На острове Бали 12 человек погибли из-за оползней
Ливни на Бали продолжатся до конца недели
Денпасар, Индонезия, 10 февраля 2017, 09:38 — REGNUM На острове Бали 12 человек стали жертвами оползней, сошедшими на три деревни, сообщает Reuters.
Среди погибших — годовалый ребенок. Причиной оползней стали ливневые дожди, прошедшие внад центральной частью острова.
Пострадали пять человек, из них трое находятся в тяжелом состоянии, сообщает национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) Индонезии.
Ливни на Бали продолжатся до конца недели. Власти острова не исключают новых оползней.
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