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Один из трех пропавших на шахте в Албании горняков из КНР найден мертвым

Происшествия
Судьба еще двоих китайских граждан до сих пор неизвестна

Тирана, 10 февраля 2017, 09:28 — REGNUM  Спасатели, ведущие поиск пропавших шахтеров из КНР на месте обрушившейся шахты в албанском городе Булькиза, достали на поверхность тело одного из китайских горняков, связь с которыми была потеряна после взрыва, который прогремел 4 февраля.

«Один из шахтеров был обнаружен мертвым, судьба еще двоих граждан КНР неизвестна. Мы продолжим вести разбор завалов в надежде найти оставшихся горняков живыми», — сообщил журналистам руководитель спасательной операции Мехмет Хасалами.

Ранее албанское правительство и китайское посольство направили к месту ЧП рабочую группу, члены которой приступили к координации работы спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, спасатели пытаются восстановить систему вентиляции для того, чтобы обеспечить шахтеров кислородом и предотвратить повторный взрыв газа, который скопился в стволе шахты.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании продолжается операция по спасению 3 китайских шахтеров

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