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В Оренбуржье за взятки задержан декан одного из ведущих вузов

Происшествия
Полиция задокументировала передачу 315 тысяч рублей

Оренбург, 10 февраля 2017, 09:26 — REGNUM  В Оренбурге задержан декан исторического факультета Оренбургского педагогического университета (ОГПУ). Ему предъявлено обвинение в получении крупных взяток за незаконные действия через посредников. Свою вину в инкриминируемых ему деяниях он не признал, воспользовался ст.51 Конституции РФ, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Оренбургской области Анжелика Линькова.

Сотрудникам УЭБ и ПК УМВД России по Оренбургской области поступила информация, что сотрудник одного из учебных заведений города Оренбурга получает взятки при приёме экзаменов. В ходе проведённых мероприятий сотрудниками полиции был установлен круг лиц, которые занимались данной противоправной деятельностью. Полицейскими задокументирована передача 315 тысяч рублей злоумышленнику. За совершение данного преступления предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

По версии следствия, с 2015 по 9 февраля 2017 года декан исторического факультета ОГПУ, находясь в вузе, получал через посредников взятки за незаконные действия, покровительство в учебном процессе студентам. После перечисления ему денежных средств на расчетный счет, проставлял отметки о сдаче сессий, зачетов, экзаменов и иных форм контроля обучения, без фактической их сдачи студентами и приезда в город Оренбург. Декан исторического факультета получил различные суммы взяток, в том числе 20, 75 и 220 тысяч рублей.

«Факт передачи денежных средств был зафиксирован в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемый задержан по месту жительства в установленном законом порядке. В ходе обысков изъяты документы, предмет, технические носители информации, имеющие значение для дела, денежные средства, дорогой алкоголь», — отметила представитель следственных органов и добавила, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Анжелика Линькова также подчеркнула, что в рамках расследования уголовного дела будет дана соответствующая оценка обращениям студентов в правоохранительные и надзорные органы о вымогательстве взяток со стороны декана, сексуальных домогательствах в отношении студенток и иным фактам его деятельности вопреки интересов службы.

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