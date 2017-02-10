В Нидерландах изъяли сырье для производства 1 млрд таблеток экстази
Ведется следствие
Амстердам, 10 февраля 2017, 09:18 — REGNUM Крупная партия сырья, из которого можно было приготовить не менее одного миллиарда таблеток экстази (синтетический наркотик), конфискована в Нидерландах вблизи границы с Бельгией. Об этом сообщает в пятницу, 10 февраля, агентство Reuters.
Грузовик, в котором находился опасный груз, был обнаружен в деревне Рилланд в провинции Зеландия. В кузове транспортного средства находились 100 канистр с водородом, 15 тонн каустической соды и 3 тысячи литров других химикатов.
По предварительным оценкам специалистов, стоимость груза с наркотическим веществами составила несколько сотен тысяч евро.
Ведется следствие. Данные о каких-либо задержаниях пока не поступали.
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