К курортным зонам Таиланда приближается «мусорный остров»

Пятно могло появиться в океане после масштабного наводнения, произошедшего на юге страны в начале января

Бангкок, , 09:05 — REGNUM Скопление бытовых отходов, включающее преимущественно пластиковый мусор, дрейфует в водах Сиамского залива у побережья Таиланда. Размеры плавучей свалки достигают 10 км, сообщает 10 февраля газета Nation.

«Мусорный остров» движется со скоростью около 0,2 м/с, он находится в нескольких милях от острова Талу, популярного у любителей дайвинга, и неподалеку от курортных зон провинции Прачуаб Кирикхан.

Ликвидировать мусорное пятно намерены военные. По словам замначальника штаба ВМС страны, адмирала Джумпола Лумпиганона, над планом операции работают также департамент морских и прибрежных ресурсов и власти провинций. Эксперты считают, что пятно могло появиться в океане после масштабного наводнения, произошедшего на юге страны в начале января.

По данным газеты Bangkok Post, мусорное пятно было обнаружено рыбаками в начале февраля. Стоит отметить, что в Таиланде вопрос утилизации пластиковых отходов стоит весьма остро.