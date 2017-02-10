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Взрыв на автовокзале: в Прикамье осужден экс-депутат

Происшествия
Бывший депутат Совета депутатов сельского поселения получил условный срок за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем взрыва

Чердынь, Пермский край, 10 февраля 2017, 09:00 — REGNUM  В Чердынском районе Пермского края экс-депутат Совета депутатов сельского поселения признан виновным в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества. Общая сумма ущерба составила более 1,3 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

В апреле 2016 года на автовокзале Чердыни произошел взрыв. У установлено, что депутат Совета депутатов сельского поселения, являлся арендатором здания автовокзала, но решением Арбитражного суда Пермского края с ним расторгнут договор аренды. Будучи не согласным с решением суда, мужчина решил уничтожить здание.

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Ночью принес в здание автовокзала три канистры бензина и баллон бытового газа «Пропан». После того, как мужчина поджег горючую смесь, прогремел взрыв. В результате преступных действий обвиняемого повреждено здание автовокзала, принадлежащее муниципальному образованию «Чердынский МР», а также расположенные рядом здания районной администрации Чердынского МР, Чердынской центральной районной аптеки, торгового центра «Колва», военного комиссариата, двух зданий краеведческого музея им. А.С.Пушкина. Кроме того, повреждены стены и кровля у зданий, принадлежащих ИП «Цхадаиа» и ООО «Норд».

Суд приговорил виновного к наказанию в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. Также осужденный обязан возместить ущерб в полном объеме.

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