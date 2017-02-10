В Китае инкассатор ограбил банк, связав коллег
Всего в автомобиле инкассаторов находилось 35 млн юаней ($5 млн)
Инкоу, Китай, 10 февраля 2017, 08:54 — REGNUM В Китае сотрудники полиции задержали сотрудника инкассаторской службы, который связал своих коллеги и похитил 6 млн юаней ($870 тыс.), сообщает China Daily.
Инцидент произошел в городе Инкоу (провинция Ляонин). Всего в автомобиле инкассаторов находилось 35 млн юаней ($5 млн).
Сотрудники банка обнаружили, что автомобиль отклонился от заданного маршрута. В это время преступник напал на своих коллег, угрожая им муляжом пистолета. Связав их и похитив часть денег, он попытался скрыться.
Мужчину задержали спустя восемь часов. Задержали его в собственной квартире.
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