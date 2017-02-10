Пятница, 10 Февраля 2017 года
09:01:03 МСК

Нападение на оппонента барда Новикова: домыслы и реальность

Происшествия
Дмитрий Рожин требует проверить барда на полиграфе. А представители барда обещают подать на юриста за клевету

Екатеринбург, 10 февраля 2017, 08:37 — REGNUM  В Екатеринбурге инцидент с нападением на юриста, представителя пайщиков «Бухты Квинс» Дмитрия Рожина остаётся в центре внимания. Сам пострадавший требует проверить барда Александра Новикова на полиграфе, а сторона барда не исключает провокации и обвиняет правозащитника в клевете, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, нападение на Рожина произошло вечером 8 февраля. По его словам, двое нападавших ранее приезжали к нему с угрозами. В этот раз они якобы передали ему привет от Новикова.

Сотрудники полиции уже возбудили уголовное дело по факту побоев. С места происшествия изъяты видеоматериалы.

Дмитрий Рожин известен тем, что представляет интересы обманутых пайщиков «Бухты Квинс». По этому делу обвиняемыми проходят Александр Новиков и бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов.

По данным издания Life.ru, Рожин требует проверить Новикова на полиграфе. А представители последнего уже заявили о намерении подать против защитника прав пайщиков заявление о клевете. Отметим, ранее Рожин подал аналогичное заявление против Новикова по факту его высказываний на одной из пресс-конференций.

Между тем, как пишет veved.ru, Михаил Шилиманов считает инцидент провокацией. В целом же, защитники Новикова отмечают, что он — разумный человек и не стал бы так себя подставлять.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело завели в ноябре 2015 года. Ранее 65 человек вложили в строительство коттеджей 150 миллионов рублей. Получить построенные дома они собирались уже в 2012 году, но стройка была заморожена.

Шилиманов и Новиков находятся под подпиской о невыезде. Но последнему это не помешало в январе съездить в Арабские Эмираты. Вернувшись оттуда, он заявил, что нашёл инвестора и готов уладить все вопросы с пайщиками. Кстати, себя он считает невиновным, утверждая, что такой же пайщик и тоже вложил в строительство свои деньги.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале по факту нападения на оппонента барда Новикова возбуждено дело

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мошенничества
Главное сегодня
NB!
10.02.17
The Sun сообщила о «нерабочем состоянии» ударных АПЛ Великобритании
ЛондонВеликобритания Военно-морской флот Общество
NB!
10.02.17
Александр БеловСтратегия Трампа по борьбе с исламизмом настораживает экспертов – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
«Нефть ждет прогноз на будущее»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
10.02.17
«Рубль незначительно сдаст позиции»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
10.02.17
Тайна перевала Дятлова: трагедия 1959 года строго засекречена?
ИвдельСвердловская областьРоссия ЧП в горах Происшествия
NB!
10.02.17
Правительству Сирии объявила войну «новая» террористическая группировка
ДамаскСирия Война в Сирии Политика
NB!
10.02.17
Юрий БаранчикЧто ждёт Белоруссию в 2017 году
МинскБелоруссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
10.02.17
Дмитрий БуяновВ поисках чрева, породившего фашизм
АугсбургГермания REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
10.02.17
Леонид НерсисянВоенно-воздушные силы США: на пике могущества или на грани упадка?
ВашингтонСША Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
10.02.17
Госдума примет закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
10.02.17
СМИ: Трамп отказался продлевать договор СНВ-3
ВашингтонСША Ядерное оружие Политика
NB!
09.02.17
Кургинян: Если Украина рванет в Донбасс — будет третий котёл
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
09.02.17
В ДНР вышли на след людей, убивших Гиви
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
09.02.17
«Хотите империю — нельзя против себя людей настраивать. И будет империя!»
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
09.02.17
Капремонт в России: кто работает, а кто занимается подлогом
МоскваРоссия Капитальный ремонт жилья Экономика
NB!
09.02.17
Посол РФ о подарке Путина: карта Великой Молдавии – не оскорбление Румынии
БухарестРумыния Молдавско-румынские отношения Политика
NB!
09.02.17
Станислав СтремидловскийГаличина – Польше: Немцы вспомнят вам Данциг, Бреслау и Силезию
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
09.02.17
Кургинян о Донбассе: «Иди сюда, милый»
МоскваРоссия Государственное строительство в республиках Донбасса Политика
NB!
09.02.17
Кургинян: «У нас выбор — между резней и империей»
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
09.02.17
«В Дагестане идёт наступательно-победный этап борьбы с терроризмом»
МахачкалаРоссия Боевики в Дагестане Общество
NB!
09.02.17
Квартплата в Петербурге в феврале вырастет из-за морозов, мусора и ОДН
Санкт-ПетербургРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Общество
NB!
09.02.17
Челябинская агломерация и пике социальной сферы
ЧелябинскРоссия Агломерации: развитие и проблемы Общество
ещё главное