Нападение на оппонента барда Новикова: домыслы и реальность

Дмитрий Рожин требует проверить барда на полиграфе. А представители барда обещают подать на юриста за клевету

Екатеринбург, , 08:37 — REGNUM В Екатеринбурге инцидент с нападением на юриста, представителя пайщиков «Бухты Квинс» Дмитрия Рожина остаётся в центре внимания. Сам пострадавший требует проверить барда Александра Новикова на полиграфе, а сторона барда не исключает провокации и обвиняет правозащитника в клевете, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, нападение на Рожина произошло вечером 8 февраля. По его словам, двое нападавших ранее приезжали к нему с угрозами. В этот раз они якобы передали ему привет от Новикова.

Сотрудники полиции уже возбудили уголовное дело по факту побоев. С места происшествия изъяты видеоматериалы.

Дмитрий Рожин известен тем, что представляет интересы обманутых пайщиков «Бухты Квинс». По этому делу обвиняемыми проходят Александр Новиков и бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов.

По данным издания Life.ru, Рожин требует проверить Новикова на полиграфе. А представители последнего уже заявили о намерении подать против защитника прав пайщиков заявление о клевете. Отметим, ранее Рожин подал аналогичное заявление против Новикова по факту его высказываний на одной из пресс-конференций.

Между тем, как пишет veved.ru, Михаил Шилиманов считает инцидент провокацией. В целом же, защитники Новикова отмечают, что он — разумный человек и не стал бы так себя подставлять.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело завели в ноябре 2015 года. Ранее 65 человек вложили в строительство коттеджей 150 миллионов рублей. Получить построенные дома они собирались уже в 2012 году, но стройка была заморожена.

Шилиманов и Новиков находятся под подпиской о невыезде. Но последнему это не помешало в январе съездить в Арабские Эмираты. Вернувшись оттуда, он заявил, что нашёл инвестора и готов уладить все вопросы с пайщиками. Кстати, себя он считает невиновным, утверждая, что такой же пайщик и тоже вложил в строительство свои деньги.

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