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На Кубани поезд смял иномарку: ребенок-пассажир выжил

Происшествия
Водитель автомобиля госпитализирована
Авария на железнодорожном переезде
Иллюстрация: Юфоут.мвд.рф
Авария на железнодорожном переезде

Краснодар, 10 февраля 2017, 08:10 — REGNUM  В Краснодарском крае попытка проскочить переезд прямо перед приближающимся поездом едва не стоила жизни матери и ребенка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте 10 февраля, инцидент произошел накануне днем в Мостовском районе.

На 66 километре перегона Мостовская — Шедок на нерегулируемом переезде грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем. За рулем иномарки Ford Focus была 37-летняя женщина, также в машине находился и 12-летний ребенок.

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Избежать столкновения не помогло даже экстренное торможение. По словам очевидцев, локомотив протащил автомобиль на расстояние около 400 метров. Автомобиль сильно искорежен, скорее всего, восстановлению он не подлежит. А вот находившимся в машине людям повезло больше. В страшной аварии им удалось выжить. Женщина и ребенок получили травмы и были госпитализированы.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники транспортной полиции.

Добавим, что на днях в Крымске под поезд попал мужчина. Как рассказал машинист, в сумерках он внезапно увидел идущего по железнодорожным путям человека. Водитель локомотива просигналил попытался экстренно затормозить, но наезд предотвратить не удалось. От полученных травм гражданин скончался на месте.

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Аварии на железнодорожных переездах
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