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В госпитале Циндао 9 пациентов были заражены гепатитом B

Происшествия
Руководство госпиталя уволено с занимаемых ими должностей, пострадавшие находятся на лечении

Циндао, Китай, 10 февраля 2017, 07:01 — REGNUM  Руководитель и заместитель руководителя Народного госпиталя в районе Ченьян города Циндао провинции Шаньдун были уволены со своих должностей и потеряли свои посты в Коммунистической парии Китая после инцидента с заражением пациентов гепатитом B, сообщает 10 февраля со ссылкой на источник в правительстве провинции Шаньдун издание China Daily.

Директора инфекционного отделения и отделения сестринского ухода, а также главная медсестру отделения гемодиализа также были убраны с занимаемых ими должностей. Оставшийся персонал получил дисциплинарные взыскания.

По информации местного отделения Комитета здравоохранения и планирования семьи, порядка девяти пациентов были заражены гепатитом B в январе этого года. Проверка позже установила, что персонал отделения гемодиализа нарушал установленные правила и нормы, что привело к заражению пациентов. Все пострадавшие получают лечение и находятся в стабильном состоянии, передает издание.

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