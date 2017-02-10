В госпитале Циндао 9 пациентов были заражены гепатитом B

Циндао, Китай, , 07:01 — REGNUM Руководитель и заместитель руководителя Народного госпиталя в районе Ченьян города Циндао провинции Шаньдун были уволены со своих должностей и потеряли свои посты в Коммунистической парии Китая после инцидента с заражением пациентов гепатитом B, сообщает 10 февраля со ссылкой на источник в правительстве провинции Шаньдун издание China Daily.

Директора инфекционного отделения и отделения сестринского ухода, а также главная медсестру отделения гемодиализа также были убраны с занимаемых ими должностей. Оставшийся персонал получил дисциплинарные взыскания.

По информации местного отделения Комитета здравоохранения и планирования семьи, порядка девяти пациентов были заражены гепатитом B в январе этого года. Проверка позже установила, что персонал отделения гемодиализа нарушал установленные правила и нормы, что привело к заражению пациентов. Все пострадавшие получают лечение и находятся в стабильном состоянии, передает издание.