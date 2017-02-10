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В Китае Азиатский слон напал на иностранных рабочих

Происшествия
Один рабочий спасен, второй пропал без вести

Куньмин, Китай, 10 февраля 2017, 06:38 — REGNUM  Иностранный рабочий пропал после атаки дикого слона в китайской провинции Юньнань, передает со ссылкой на власти провинции агентство «Синьхуа» 9 февраля.

Инцидент произошел на каучуковой плантации в городе Цзинхун после обеда в четверг. Один рабочий вскарабкался на дерево, чтобы избежать атаки и позвал на помощь. Через два часа он был спасен, однако второй рабочий пропал без вести.

«Его атаковал слон», — сказал спасшийся рабочий.

Присутствие дикого слона не дает спасателям продолжить поисковую операцию в лесу, поэтому они используют дроны для выяснения местонахождения пропавшего рабочего.

Напомним, что дикие Азиатские слоны являются объектами природной охраны в Китае.

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