В Китае Азиатский слон напал на иностранных рабочих

Один рабочий спасен, второй пропал без вести

Куньмин, Китай, , 06:38 — REGNUM Иностранный рабочий пропал после атаки дикого слона в китайской провинции Юньнань, передает со ссылкой на власти провинции агентство «Синьхуа» 9 февраля.

Инцидент произошел на каучуковой плантации в городе Цзинхун после обеда в четверг. Один рабочий вскарабкался на дерево, чтобы избежать атаки и позвал на помощь. Через два часа он был спасен, однако второй рабочий пропал без вести.

«Его атаковал слон», — сказал спасшийся рабочий.

Присутствие дикого слона не дает спасателям продолжить поисковую операцию в лесу, поэтому они используют дроны для выяснения местонахождения пропавшего рабочего.

Напомним, что дикие Азиатские слоны являются объектами природной охраны в Китае.