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Судно как вещдок: на Сахалине расследуют законность приобретения «Полариса»

Происшествия
Островные власти и правоохранительные органы пытаются понять, как ржавое и непригодное для перевозки людей судно, было куплено за колоссальные бюджетные деньги

Южно-Сахалинск, 10 февраля 2017, 07:17 — REGNUM  На Сахалине расследуют новое громкое дело о законности приобретения теплохода «Поларис». Огромные бюджетные средства были затрачены на приобретение судна, непригодного для эксплуатации, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Назначенная губернатором Сахалина Олегом Кожемяко специальная комиссия совместно со специалистами южно-корейского судоремонтного завода в Пусане пришла к неутешительным выводам: пассажирский теплоход «Поларис», на приобретение и дальнейшие дорогостоящие ремонты которого уже затрачена сумма, эквивалентная годовому бюджету среднего российского города, к эксплуатации был непригоден изначально.

Министерство транспорта Сахалинской области, давшее «добро» на приобретение «Полариса» для жизненно необходимых перевозок людей между Курилами и Сахалином, не владело ситуацией.

Вердикт ведомства, датированный 2013-м годом, гласит: «Все службы судна находятся в работоспособном состоянии, а благодаря бережной эксплуатации износ корпуса, узлов и механизмов находится в разумных пределах, что позволит в дальнейшем эксплуатировать судно долгие годы при выполнении требований Российского морского регистра судоходства».

Это, напомним, вердикт Сахалинского минтранса, ведомства, где, по определению, должны работать специалисты. И речь идет о приобретении пассажирского судна, возраст которого на момент приобретения составлял 45 лет! Все эти долгие 45 лет судно работало в суровых северных широтах. А купили его для перевозки живых людей в сложнейших условиях — между Сахалином и Курилами, где каждую зиму и весну тяжелейшая ледовая обстановка, а летом и осенью часты сильные штормы.

Но «Поларис» с «нелегкой руки» администрации экс-губернатора Хорошавина, купили, отстегнув из областного резервного фонда огромную сумму — 140 миллионов рублей. А позднее на дорогостоящие ремонты в иностранных доках потратили и того больше — 200 миллионов рублей.

После очередного ремонта старое ржавое судно каким-то непостижимым образом официально смогло подтвердить свой ледовый класс, проще говоря: способность корпуса выдерживать натиск тяжелых льдов. И опять у чиновников не возникло и тени сомнения.

Очередную поломку было предложено устранить за свой счет компании — фрахтователю — находящейся в областной собственности судоходной компании «Сахалин — Курилы». Однако бизнес-структура, видимо, прекрасно понимая, что «оживить» древний «плавучий гроб» невозможно, попросту бросила судно. Заметим, только на приобретение и ремонты «Полариса» на тот момент было затрачено 340 миллионов бюджетных рублей.

Областной минтранс занял позицию стороннего наблюдателя. Несчастные курильчане забрасывали все возможные инстанции жалобами на оторванность от Большой земли. Злополучный «Поларис» требовал новых бюджетных вложений, а, если бы пароходы могли говорить, давно попросился бы на корабельное кладбище — ветерану морского судоходства именно там самое место.

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В конце прошлого года в порту Пусана уполномоченные на проведение освидетельствования судна специалисты трех независимых организаций составили акт. Его главный вывод — поломка двигателя стала следствием ненадлежащей эксплуатации судна фрахтователем, и кроме того, требуется замена ряда узлов и агрегатов.

А недавно еще одна комиссия вскрыла куда более серьезную проблему, обнаружив множественные дефекты корпуса теплохода. Иными словами, во многих местах он сильно проржавел, стенки истончились, износ отдельных переборок составляет около 70 процентов, также деформированы балластные танки, а палубы зияют сквозными дырами, вызванными коррозией металла.

По предварительным расчетам, очередной капитальный ремонт судна потребует еще около 200 миллионов рублей. И даже при этом не возникает гарантий его дальнейшей безопасной эксплуатации — по мнению экспертов, теплоход практически исчерпал свой ресурс. Его эксплуатация несет прямую угрозу жизни пассажиров.

Средства, которые ранее планировались на ремонт «Полариса», возвращены в областной бюджет. Сам «Поларис» является главным вещдоком в расследовании дела о том, как «ржавый плавучий гроб» мог подтвердить свой ледовый класс в 2015 году.

Параллельно островные власти судятся со страховой компанией «Согласие», которая, застраховав «Поларис», теперь отказывается признавать случай страховым. Правительство области надеется вернуть 140 миллионов бюджетных рублей за счет страховой выплаты.

ИА REGNUM уже сообщало, что для обеспечения транспортной доступности Сахалина и Курил на Хабаровском судостроительном заводе будут построены два новых пассажирских судна. В настоящее время готовится проектная документация. Пока же проблема перевозки пассажиров с Курил на Сахалин остается одной из наиболее острых для жителей островного региона.

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