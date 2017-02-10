В Неваде введен режим ЧС из-за прорыва дамбы

Элко, США, , 05:49 — REGNUM На северо-востоке американского штата Невада введен режим чрезвычайной ситуации из-за прорыва земляной дамбы и затопления территории, передает Associated Press.

По сообщению шерифа округа Джима Питтса, искусственная дамба не смогла сдержать большого напора воды, залито шоссе, железная дорога и около 30 домовладений.

Опасность наводнений на северо-востоке Невады возникла из-за паводка и ливней. Больше всего от стихии пострадал район сельской местности рядом с границей штата Юта и примерно в 50 километрах к северо-востоку от Уэллса.