После блэкаута в Брюсселе восстановлена подача электроэнергии

Причиной отключения электроэнергии в столице Бельгии стал технический сбой

Брюссель, , 05:20 — REGNUM В Брюсселе возобновлена подача электроэнергии в районы города, оказавшиеся без света в результате аварии, передаёт телеканал RBTF.

Как установлено, сбой произошёл на трансформаторной подстанции, в результате чего 5 из 48 трансформаторных станций в городе оказались обесточены.

Отмечается, что авария произошла в результате технического сбоя и речь не идёт о диверсии.

Как передавало ИА REGNUM, масштабное отключение электроэнергии произошло в столице Бельгии в ночь на 10 февраля. Отключение электроэнергии в значительной степени затронуло северную часть Брюсселя. Оказались обесточены некоторые официальные здания ЕС.

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