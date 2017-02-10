В Юньнане зарегистрирован первый случай гибели от вируса H7N9

Куньмин, Китай, , 05:11 — REGNUM В юго-западной китайской провинции Юньнань зарегистрирован первый случай гибели от птичьего гриппа, известного под штаммом H7N9. Жертвой инфекции стала маленькая девочка, сообщает со ссылкой на Комиссию здравоохранения и планирования семьи провинции Юньнань новостное агентство «Синьхуа» в четверг, 9 февраляПо данным юньнаньских властей, девочка с родителями прибыла в провинцию Цзянси на востоке страны 21 января на празднование Китайского Нового года. Симптомы болезни развились 29 января, а спустя три дня она была госпитализирована, сообщает агентство. Девочка с родителями вернулась в Юньнань 5 февраля, где скончалась в госпитале при Куньминском Медицинском Университете.

Все пять членов семьи ребенка, кто контактировал с погибшей, заражены вирусом не были.

Первый случай заражения людей вирусом H7N9 в Китае был зарегистрирован в марте 2013 года.

Как уже ранее сообщало, в провинции Сычуань зарегистрировано 2 новых случая заражения вирусом H7N9

Читайте ранее в этом сюжете: В провинции Сычуань зарегистрированы 2 новых случая заражения вирусом H7N9