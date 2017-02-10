Жители Новой Зеландии пытаются спасать китов

Веллингтон, , 04:54 — REGNUM К спасению китов на пляже косы Фэйрвелл на Южном острове Новой Зеландии подключились 300 волонтеров из местных жителей, передает Associated Press.

Спасатели из береговой охраны и добровольцы пытаются спасти десятки китов, которые выжили после «массового самоубийства» и пока остаются на мели. Китов необходимо постоянно поливать водой, а после прибоя — направлять с мелководья на глубину.

«Это очень огорчает, видеть так много мертвых китов, — говорит рейнджер Кейт Инвуд. — Люди должны справиться с этим, а потом сделать то, что должно быть сделано».

Как сообщало ИА REGNUM, 416 китов выбросились на берег Южного острова Новой Зеландии. Морские млекопитающие были обнаружены на отдаленной косе Фэйрвелл на Южном острове. Не менее 250 из них уже погибли.

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