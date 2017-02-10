Пациентов клиники в Благовещенске эвакуировали из-за пожара

В результате инцидента никто не пострадал

Благовещенск, , 04:33 — REGNUM Из здания Амурской областной клинической больницы из-за пожара в ночь на 10 февраля были эвакуированы 35 человек. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-служба регионального управления МЧС России.

Возгорание произошло в одном из кабинетов неврологического отделения на пятом этаже здания. Медицинский персонал до прибытия пожарных эвакуировал 30 пациентов отделения. Пять сотрудников учреждения покинули больницу самостоятельно.

Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали пожар. «В результате возгорания закопчены стены, потолок кабинета и коридор на общей площади 30 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал», — сообщили в ведомстве.

Отмечается что в борьбе с огнём были задействованы 28 человек и 10 единиц специализированной техники. Причины возгорания устанавливаются.